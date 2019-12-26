Turgay Demir: Mensah Beşiktaş'a gelirse faydalı olur
Sabah Sporu'nda Çiğdem Ceylan'ın konuğu olan Turgay Demir, Kayserisporlu futbolcu Mensah'ın Beşiktaş'a gelirse faydalı olacağını söyledi.
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