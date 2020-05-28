Turgay Demir: Kulüpler mahkemeye gitmesin diye Federasyon taahhütname alacak
Süper Lig'in ne zaman başlayacağına dair nihai karar yapılacak toplantı sonrasında belli olacak. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Turgay Demir aktardı. Demir, "Alınacak kararlarla ilgili federasyon kendini hukuki yönden güvence altına almak istiyor. Yarın öbür gün ligde başka bir sıkıntı yaşanırsa, kulüpler mahkemelere gitmesinler diye yazılı taahhütname alınacak" ifadelerini kullandı. Demir ayrıca, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını ve küme düşmenin olacağını sözlerine ekledi.
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