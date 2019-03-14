Turgay Demir: "Fırat Aydınus'a verilen ceza yetersiz"
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçında yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile küfürleştiği için 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan hakem Fırat Aydınus'un cezasını yorumladı.
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