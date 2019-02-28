Turgay Demir: Fikret Orman TFF Başkanı olabilir
Fotomaç yazarı Turgay Demir, Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesini canlı yayında yorumladı. Her an her şeyin değişebileceği ihtimalinin altını çizen Turgay Demir, Fikret Orman'ın TFF Başkanı olabileceğini söyledi.
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