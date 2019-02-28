Turgay Demir: Fikret Orman TFF Başkanı olabilir
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Turgay Demir: Fikret Orman TFF Başkanı olabilir

Turgay Demir: Fikret Orman TFF Başkanı olabilir

Fotomaç yazarı Turgay Demir, Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesini canlı yayında yorumladı. Her an her şeyin değişebileceği ihtimalinin altını çizen Turgay Demir, Fikret Orman'ın TFF Başkanı olabileceğini söyledi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
28 Şubat 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN