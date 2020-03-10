Turgay Demir: Fenerbahçe'nin yapacağı şey yerli teknik direktör almak - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Turgay Demir: Fenerbahçe'nin yapacağı şey yerli teknik direktör almak

Turgay Demir: Fenerbahçe'nin yapacağı şey yerli teknik direktör almak

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ve yeni teknik direktör arayışlarına başlanmıştı. Konuyla ilgili A Spor yorumcusu Turgay Demir, değerlendirmelerde bulundu ve "Fenerbahçe'nin yapacağı şey ya yerli ya da yerli statüsünde bir yabancı teknik direktör almak" ifadelerini kullandı.

Turgay Demir konuşmasına şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin yapacağı şey ya yerli ya da yerli statüsünde bir yabancı teknik direktör almak. Ligi tanımak çok önemli aksi halde bugün gelen bir teknik adamın sezon sonuna kadar takımda kim nedir anlaması bile mümkün değil."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
10 Mart 2020 , Salı
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN