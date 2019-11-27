Turgay Demir: Fenerbahçe Ersun Yanal ile şampiyon olamaz

İşte o açıklamalar:

"Fenerbahçe, Ersun Yanal ile şampiyon olamaz. Eğer gerçekten şampiyon olmak istiyorsa, devre arasını da bunun için bir fırsat olarak görüyorsa, Fenerbahçe'nin yapması gerek iş Ersun Yanal ile yolları ayırmak."