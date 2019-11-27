Turgay Demir: Fenerbahçe Ersun Yanal ile şampiyon olamaz
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Demir, Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal ile şampiyon olamayacağını söyledi.
İşte o açıklamalar:
"Fenerbahçe, Ersun Yanal ile şampiyon olamaz. Eğer gerçekten şampiyon olmak istiyorsa, devre arasını da bunun için bir fırsat olarak görüyorsa, Fenerbahçe'nin yapması gerek iş Ersun Yanal ile yolları ayırmak."
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