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Turgay Demir: Fenerahçe Bankalar Birliği ile anlaşamazsa ceza alır!

A Spor yorumcusu Turgay Demir, katıldığı Sabah Sporu programında ara transfer dönemi yaklaşırken kulüplerin son durumları hakkında yorumlarda bulundu. Demir 'Fenerbahçe bankalar birliği ile anlaşamaz ise ceza alır' dedi.

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde gündem yaratacak transferlerin olup olmaması sorulması üzerine 4 büyük kulüp için yorumda bulunan Demir 'Beşiktaş yapamaz diyorum, Trabzonspor açıkladı biz de yapamayız diyor, Fenerbahçe zaten bankalar birliği ile anlaşamaz ise ceza alır o yüzden yapıp yapabilirler mi bilemiyorum imkanlarını. Galatasaray'da da birşeyler konuşuluyor. Ancak Falcao sorunu çözülmeden bir şey yapılamaz' şeklinde konuştu.

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09 Aralık 2019 , Pazartesi
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