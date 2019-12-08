Turgay Demir: ''Fatih Terim'in sezonu tamamlama ihtimali yok!''
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu galibiyeti A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında değerlendirdi.
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