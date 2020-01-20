Turgay Demir: Fatih Terim ve yönetim Arda Turan'a imza attırmaya anlaşmış
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve adı sarı-kırmızılı takımla anılan Arda Turan ile ilgili "Fatih Terim ile yönetim, Arda Turan'a bedavaya imza attırmak için anlaşmış." dedi.
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