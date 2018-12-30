Turgay Demir: Falcao Galatasaray'a gelirse Galatasaray forması giyerim
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Turgay Demir: Falcao Galatasaray'a gelirse Galatasaray forması giyerim

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Transfer Raporu programında Falcao ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Demir, "Falcao Galatasaray'a gelirse Galatasaray forması giyerim" ifadelerini kullandı.

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30 Aralık 2018, Pazar
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