Turgay Demir: Falcao devre arasından önce dönmez, rüyanda görürsün
Sabah Sporu programında Çiğdem Ceylan'ın bugünkü konuğu Turgay Demir, Falcao'nun sakatlık durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar:
Falcao devre arasından önce dönmez, rüyanda görürsün. Devre arasına kadar göremezsin. Çıkarsa devre arasından sonra çıkar. Falcao 50 gündür top oynamıyor, iyileşse ne olur. Falcao gibi bir golcünüz varsa ve oynatamıyorsanız büyük kayıp.
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