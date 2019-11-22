Turgay Demir: Falcao devre arasından önce dönmez, rüyanda görürsün

İşte o açıklamalar:

Falcao devre arasından önce dönmez, rüyanda görürsün. Devre arasına kadar göremezsin. Çıkarsa devre arasından sonra çıkar. Falcao 50 gündür top oynamıyor, iyileşse ne olur. Falcao gibi bir golcünüz varsa ve oynatamıyorsanız büyük kayıp.