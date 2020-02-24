Turgay Demir: Ey Jailson sen nasıl bir futbolcusun?
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Galatasaray'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Turgay Demir çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Edirne'ye giderken Kars'a döndü nasılsa bu adam beni yakalayamaz diye. Açısını düzeltti; çayını, kahvesini içti, kaleciyi geçti... Ey Jailson sen ne yapıyorsun? Adam 20 metre geriden geldi, 20 metre fark attı... Sen nasıl bir futbolcusun?" ifadelerini kullandı.
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