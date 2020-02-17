Turgay Demir: Ersun Yanal ve Vedat Muriç'in kafası karışık
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Vedat Muriç'in Manchester United'dan transfer teklifi aldıktan sonra kafası karıştı. Ersun Yanal'ın da aynı şekilde kafası karışık." dedi.
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