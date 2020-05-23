Turgay Demir: Düşmeyi kaldırdığınız anda lige Corona'dan büyük virüs bulaştırırsınız
Gün Ortası programına bağlanan A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'a ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Gökhan Gönül konusunda "Gökhan Gönül Beşiktaş'ın kendisine makul teklif etmesi durumunda siyah-beyazlılarda kalacaktır" dedi. Demir ligde düşürülme olup olmayacağıyla ilgili de, "Küme düşme hattında bulunan 7 takım hiç utanmadan sıkılmadan bizi ligden düşürmeyin demiş. Ligin yarısı şampiyonluk, yarısı düşme mücadelesidir. Ligin yarısını iptal edin demişler utanmadan. Federasyona sesleniyorum, bir bu ligi başlattığınızda bitirmek zorundasınız yoksa Trabzonspor'un karşısında hiçbir şekilde durma şansınız yok. İki, düşmeyi kaldırdığınız anca lige coronadan büyük virüs bulaştırırsınız, şike virüsü bulaştırırsınız. Beni düşürmeyin diyen takıma diyeceksiniz ki, Şike mi yapmak istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Son olarak yabancı kuralı konusuna da değinen Demir, "8 yabancı mı istiyorsun? 8 tane yabancı al o zaman, 14 tane niye alıyorsun kim sana 14 tane al diyor?" açıklamasını yaptı.
Gün Ortası programına bağlanan A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş'a ve gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, Gökhan Gönül konusunda "Gökhan Gönül Beşiktaş'ın kendisine makul teklif etmesi durumunda siyah-beyazlılarda kalacaktır" dedi. Demir ligde düşürülme olup olmayacağıyla ilgili de, "Küme düşme hattında bulunan 7 takım hiç utanmadan sıkılmadan bizi ligden düşürmeyin demiş. Ligin yarısı şampiyonluk, yarısı düşme mücadelesidir. Ligin yarısını iptal edin demişler utanmadan. Federasyona sesleniyorum, bir bu ligi başlattığınızda bitirmek zorundasınız yoksa Trabzonspor'un karşısında hiçbir şekilde durma şansınız yok. İki, düşmeyi kaldırdığınız anca lige coronadan büyük virüs bulaştırırsınız, şike virüsü bulaştırırsınız. Beni düşürmeyin diyen takıma diyeceksiniz ki, Şike mi yapmak istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Son olarak yabancı kuralı konusuna da değinen Demir, "8 yabancı mı istiyorsun? 8 tane yabancı al o zaman, 14 tane niye alıyorsun kim sana 14 tane al diyor?" açıklamasını yaptı.
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