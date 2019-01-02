Turgay Demir: Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmesini istemiyorum
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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