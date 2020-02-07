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Turgay Demir: Boateng, Mario Gomez gibi bir başlangıç yapabilir

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demir, siyah-beyazlıların yeni transferi Kevin-Prince Boateng ile ilgili "Boateng'in geçmişi çok parlak değil. 10'un üzerinde takımda oynuyor, bedelsiz kiralanıyor. Yaş olarak iyi döneminde kulüpsüz kalıyor. Bütün bunlar sorunsuz bir oyuncunun yaşayacağı şeyler değil. İstikrarsız bir geçmişi var. Beşiktaş'ta bunların hepsini bir kenara bırakıp tıpkı Mario Gomez gibi yeni bir başlangıç yapabilir." dedi.

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07 Şubat 2020 , Cuma
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