Turgay Demir: ''Beşiktaş'ın ayarını bozan Abdullah Avcı sistemi''
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında yaptığı yorumda Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı eleştirdi. Turgay Demir, ''Beşiktaş'ın ayarını bozan Abdullah Avcı sistemi'' dedi.
İşte Turgay Demir'in açıklamaları:
"Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın sisteminden bağımsız yorum yapmak abesle iştigaldir. Çünkü ayarı bozan o. Ne diyorlardı insanlar, "Takım zayıf", ne diyorlardı insanlar "Takım eksik" 8 eksikle Galatasaray'ı yendin neresi zayıf? Demek ki eksiğin gediğin yok. Demek ki hocanın sisteminden bağımsız konuşursan saçmalarsın. Abdullah Hoca bu takımı istatistiğe oynatırsa oyuncuların kafasını karman çorman ederse Beşiktaş yine kötü oynar."
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