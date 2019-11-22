Turgay Demir: Beşiktaş transfer yapamaz
A Spor'un usta yorumcularından Turgay Demir, Beşiktaş gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sabah Sporu programında konuşan Demir, mevcut yönetimin transfer yapamayacağını söyledi.
İşte o açıklamalar:
"Beşiktaş transfer yapamaz. Bu yönetim yapamaz. Manşetlerde okursun, yaparmış gibi görünür ama yapamaz. Daha 105 milyonu bulamadılar."
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