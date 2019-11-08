Turgay Demir: Ben sadece hoca gitmedi zannediyordum ama Beşiktaş da gitmemiş maça
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi dördüncü maçında deplasmanda Braga ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibine 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sabah Sporu programına katılan ünlü yorumcu Turgay Demir Beşiktaş'la ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu
Abdullah Avcı'nın geçirdiği grip nedeniyle maça gitmemesini yorumlayan Demir, "Ben sadece hoca gitmedi zannediyordum ama Beşiktaş da gitmemiş maça" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Futbol camiasından Dorukhan'a destek mesajları
- Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!
- Futbolcuların piyasa değer kayıpları açıklandı! Süper Lig'de şok düşüş...
- Spor yazarları Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi
- İşte Beşiktaş Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi gruplarında puan durumu!
- Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!
- Son dakika transfer haberi! Talisca ve vatandaşlık kararı... Beşiktaş haberleri
- İşte Beşiktaş-Braga mücadelesi ilk 11'leri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.