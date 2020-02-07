Turgay Demir: Altay Bayındır yan toplarda ne yapması gerektiğini bilmiyor
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Demir, sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır ile ilgili "Fenerbahçe'nin kaleci antrenörüne dikkat etmesi lazım. Altay, yan toplara çıktığında hangi topu tutması gerektiğini, hangi topu yumruklaması gerektiğini, hangi topu tokatlaması gerektiğini bilmiyor. Tokatlaması ve yumruklaması gereken topları tutmaya çalışıp elinden kaçırıyor. Bu temel tercihleri çok iyi yapması lazım." ifadelerini kullandı.
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