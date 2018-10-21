Turgay Demir: ''%99 yollar ayrılacak''

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Beşiktaş ile ilgili ciddi bir iddiayı gündeme getirdi. Demir Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile sezon sonun da yollarını ayıracağını söyledi.

A Spor'da yorumcusu Turgay Demir Takım Oyunu programında sürpriz bir iddiada bulundu. Demir, canlı yayında Beşiktaş'ın sezon sonunda Şenol Güneş ile yollarını ayıracağını dile getirdi.



Beşiktaş'ın değerlendiren Turgay Demir ''Ben sezon sonu için söylüyorum. Beşiktaş sezon sonunda Şenol Güneş ile %99 yollarını ayıracak. Bence sezon sonunu da bulmaz ama hocası Guti değil. Şenol Güneş'in sözleşmesi de TL'ye çevrilecek. Benim bildiğim kadarıyla sezon sonunda çevrilecek'' ifadelerini kullandı.