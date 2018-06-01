Tunus-Türkiye maçında saha karıştı!
Tunus ile hazırlık karşılaşmasında mücadele eden milli takımımız 90. dakikada beraberlik golünü buldu. Bu golden sonra taraftarlar sahaya girdi. Bu olaydan sonra hakem maçın son düdüğünü çaldı.
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