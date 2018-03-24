"Tudor Fenerbahçe maçında 1 puana razıydı"
A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Ayhan Akman, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Tudor'u defansif kadro konusunda uyardım ancak o 1 puana razıydı" dedi
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