"Tudor Fenerbahçe maçında 1 puana razıydı" – Fotomaç TV
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    "Tudor Fenerbahçe maçında 1 puana razıydı"

    A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Ayhan Akman, sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Tudor'u defansif kadro konusunda uyardım ancak o 1 puana razıydı" dedi

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    24 Mart 2018, Cumartesi
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