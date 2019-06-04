Transferin gözdesi Vedat Muriç
2014 yılında Türkiye macerasına başlayan Kosovalı yıldız golcü Vedat Muriç, şu an transferin en gözde ismi...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş Başakşehir'in yıldızına talip oldu
- Galatasaray'a yeni star! Oghenekaro Etebo...
- Sofiane Feghouli'den transfer açıklaması!
- Barcelona Arda Turan kararını verdi!
- Galatasaraylı Marcao'dan şok Muriç itirafı!
- Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor! Forma numarası bile hazır
- Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray yanıtı! 'Gelirim'
- Beşiktaş'ta Hatem Ben Arfa bombası
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.