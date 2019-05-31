Transferin gözdesi Vedat Muriç
Transferin gözde ismi Vedat Muriç, Çaykur Rizespor formasıyla 34 maçta 17 gol atarak birçok kulübün transfer listesine girdi. Şimdi Muriç'in futbol kariyerine daha yakından göz atalım.
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