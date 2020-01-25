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Transferi açıklıyoruz! ‘Fenerbahçe ile anlaşma sağladık’

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir maçı dahilinde Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi olarak Ülker Stadyumu'ndaydık... Yayıncılarımızdan Tarık Demir ile Görkem Ağgündüz Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'YLE ANLAŞMA SAĞLADIK"

Tarık Demir maç oynanırken Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile yaptığı görüşmeyi yayına taşıdı. Demir, Yılmaz Bal'ın, 'Alper Potuk'a bir ilgimiz vardı. Oyuncunun Çaykur Rizespor'a transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağladık. Oyuncu bizden süre istedi. Transfer büyük ölçüde tamamlanacak.' sözlerini yayında açıkladı. Söz konusu transfer gelişmesini değerlendiren Görkem Ağgündüz ise, ". Fenerbahçe için olumlu bir gelişme olur. Harcama Limiti konusunda da eli rahatlamış olur kulübün. Alper eğer kendini futbola verirse Rizespor'a oldukça faydalı bir transfer olacaktır." dedi.

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25 Ocak 2020 , Cumartesi
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