Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe ilk teklifi yaptı...
Transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe’nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Fenerbahçe, Luis Gustavo’ya teklif yaptı. Ersun Yanal’ın istediği bir isim. Eljif Elmas transferiyle ilgili ise birkaç gün içinde somut bir gelişme yaşanacak. Onun dışında Volkan Demirel, Çaykur Rizespor yolcusu... Volkan Demirel gitmeye sıcak bakıyormuş… “ ifadelerini kullandı.
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