Transfer piyasasında büyük değişim bekleniyor!
Corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen futbol endüstrisinde, transfer piyasasında büyük bir değişim bekleniyor. Kulüplerin mali krize girmesiyle birlikte harcamalar da kısıtlanacak.
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