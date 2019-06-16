Transfer dönemi yarın başlıyor
Futbolda 2019-2020 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi Türkiye için yarın resmen start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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