Transfer dönemi resmen başladı
Futbolda 2019-2020 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi Türkiye için resmen start aldı.
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