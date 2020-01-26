Traktör Sazi taraftarlarından Elazığ'a destek tezahüratı!
İran Körfez Kupası Ligi'nde oynanan Persepolis - Traktör Sazi mücadelesi esnasında Traktör Futbol Kulübü taraftarları, Elazığ'da yaşanan depremin ardından destek tezahüratında bulundu.
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