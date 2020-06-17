Trabzonspor'un yıldızlarından kolbastı şov! Galibiyeti böyle kutladılar
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu. Trabzonspor'un yıldızları İstanbul'dan Trabzon'a dönerken havaalanını adeta kutlama yerine çevirdi. Oyuncular, uçağa binmeden önce kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı. İşte o eğlenceli görüntüler...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.