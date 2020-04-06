Trabzonspor'un yabancılarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Trabzonspor'da Jose Sosa önderliğindeki yabancı futbolcular, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı.
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