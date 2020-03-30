Trabzonspor'un yabancıları göz kamaştırıyor
Trabzonspor'un yabancı oyuncuları bu sezon Süper Lig'de 50 gol attı. Sörloth-Nwakaeme ikilisi gol sayısında 5 takımı geride bıraktı.
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