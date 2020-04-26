Trabzonspor'un transferdeki hedefi Serdar Gürler
Takımdaki yerli oyuncu oranını artırmak isteyen Trabzonspor, Göztepe'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler'i listesine almıştı. Bordo-mavililer bu transferi bitirmek için harekete geçti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'da Sturridge'in yerine Premier Lig'den 3 aday
- Abdülkadir Ömür'den Barcelona ve Messi açıklaması!
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'da olay çıksın istiyorlar''
- Trabzonspor'un yeni yıldızını Sörloth bitiriyor
- İtalyanlar transferi duyurdu: Muriç ve Ekuban'ı istiyorlar!
- Transferde sürpriz! Alexander Sörloth için Zidane ve Frank Lampard...
- Fenerbahçe'nin stoper gözdesine Trabzonspor kancası!
- İşte Süper Lig'de gol krallığı...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.