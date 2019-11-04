Trabzonspor'un serisi sona erdi
Trabzonspor'un Göztepe karşısında aldığı mağlubiyetle iç sahada 9 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Trabzonspor'un evindeki yenilmezlik serisi sona erdi... Bordo-mavili ekip bu sezon ligde evinde oynadığı maçlarda ilk mağlubiyetini Göztepe karşısında 1-0'lık skorla aldı... Fırtına, sahasında oynadığı diğer 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı...
Ünal Karaman'ın öğrencileri, geçen sezondan bu yana Akyazı'da 9 maçlık seri yakalamıştı. Trabzonspor bu 9 karşılaşmanın 8'inden galip ayrılırken bu sezon Gençlerbirliği ile berabere kaldı... bu Seri, Göztepe yenilgisiyle bitti.
Bordo mavililer sahasında bundan önce geçen sezonun 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olmuştu...
Öte yandan Trabzonspor, ligde 21 maç aranın ardından ilk kez gol atamadan 90 dakikayı tamamladı... Fırtına, geçen sezon 2-0 yenildiği Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından çıktığı 21 karşılaşmada da en az bir gol kaydetmişti... Trabzonspor bu 21 maçlık seride 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı...
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