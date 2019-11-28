Trabzonspor'un prestij sınavı
Trabzonspor, Getafe'yi mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyetle tanışmak istiyor. C Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan ve bir üst tura çıkma şansı bulunmayan bordo mavili ekip oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür ve Novak'ın sakatlığı sürüyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray mücadelesini de düşünerek kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 18.50'de başlayacak Trabzonspor-Getafe mücadelesini Letonyalı Andris Treimanis yönetecek.
C Grubu'nda oynanacak diğer karşılaşmada 6 puanla ikinci sırada bulunan Krasnodar, 10 puanlı lider Basel'i ağırlayacak. mücadele saat 18.50'de oynanacak.
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