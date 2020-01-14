Trabzonspor'un kampında 3 isim öne çıktı
Antalya kampını tamamlayan Trabzonspor'da 3 futbolcu gösterdiği performansla dikkat çekti. Badou Ndiaye, John Obi Mikel ve Erce Kardeşler performanslarıyla adlarından söz ettirdi.
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