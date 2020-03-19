Trabzonspor'un kadro maliyeti azaldı
Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin ardından John Obi Mikel'le de yolların ayrılmasıyla kadro maliyeti azaldı. İki ayrılık sonrası kadro maliyeti 21 milyon 300 bin TL düştü.
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