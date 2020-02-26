Trabzonspor'un kader haftaları
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 22 gün içinde 1'i kupa, 6 zorlu sınava çıkıyor. Bordo-mavililer hem kupada hem de Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak istiyor.
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