Trabzonspor'un ilk yarı performansı
Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk yarısında en etkili isimleri Sörloth ve Nwakaeme oldu. 12 kez fileleri sarsan Sörloth ayrıca en golcü isim olarak da ön plana çıktı.
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