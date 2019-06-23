Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu ısrarı | Video haber
Trabzonspor, Halil? Dervişoğlu'nun transferi için Hollanda'da görüşmelere başladı. Pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği belirtilirken, bordo mavili ekiple Sparta Rotterdam'ın ortak noktada buluşması bekleniyor.
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