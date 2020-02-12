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Trabzonspor'un gözü zirvede

Trabzspor, Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor'u yenmesi durumunda 298 hafta sonra liderliğe yükselecek. Bordo-mavili takım, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti.

Süper Lig'de hafta sonu sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında liderlik özlemini sonlandırmanın mücadelesini verecek.

21. hafta sonunda bir maçı eksik 41 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, 42 puanla lider durumunda bulunan Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmesi halinde ligde 298 hafta sonra haftayı lider kapatacak.

Karadeniz ekibi, ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep futbol kulübünü 4-1 yenerek maç fazlasıyla 284 hafta sonra liderliğe yükselmiş ancak haftayı lider kapatamamıştı.

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunun 29. haftasını lider bitirmişti.

Bordo-mavililer, 22 Nisan 2011'de ligin 30. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile golsüz berabere kalmasının ardından liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda haftayı lider kapatamadı.

Trabzonspor'da en son Teknik Direktör Şenol Güneş, liderlik sevinci yaşayan teknik adam olmuştu. Bordo-mavili takımda, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve ünal Karaman gibi görev yapan isimler liderlik yaşayamamıştı. Devre arasında göreve getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 3 maçından galibiyetle ayrılan karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor'u da yenmesi halinde 40 yaşındaki teknik adamıyla Şenol Güneş'ten sonra ilk kez haftayı lider tamamlayacak.

Sivasspor'u yenmesi durumunda 298 hafta sonra liderliğe yükselecek.

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12 Şubat 2020 , Çarşamba
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