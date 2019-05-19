Trabzonspor'un gençleri A Spor'da
Trabzonspor'un gençleri Abdülkadir, Uğurcan ve Murat Cem, 2-1 kazandıkları beşiktaş maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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