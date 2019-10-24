Trabzonspor'un Avrupa'da 132. maçı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Krasnodar'ı ağırlayacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 132. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 131 karşılaşmada 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 47 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 171 kez havalandıran karadeniz ekibi, kalesinde ise 175 gol gördü.

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa ligi adı altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 84. karşılaşmasına çıkacak.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 83 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 mücadelede berabere kalan karadeniz ekibi, 28 karşılaşmada ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran karadeniz ekibi, kalesinde 111 gol gördü.

Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez bir rus ekibi ile karşılaşacak... 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova ile aynı grupta yer alan bordo-mavili ekip, deplasmanda rakibine 3-0 yenilirken iç sahada 0-0 berabere kaldı. 2014-2015 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rostov ile eşleşen Trabzonspor, 2-0 kazandığı maçın rövanşında 0-0 berabere kalarak rakibini elemişti...