"Trabzonspor'un acil olarak transfer hamlesine ihtiyacı var"
Sabah Sporu'nda, Setenay Cankat'ın konuğu Mehmet Emin Uluç oldu. Uluç, Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki şansını değerlendirdi.
Uluç, "Trabzonspor'un acil olarak transfer hamlesine ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
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