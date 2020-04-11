Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim
Trabzonspor'un kaledeki yıldızı Uğurcan Çakır, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı karantina günlerini evde geçiriyor. Genç file bekçisi, karantinada ne yaptığını anlatırken futbolu çok özlediğini ifade etti.
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