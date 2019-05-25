Trabzonsporlu oyuncular soyunma odasını temizledi!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da futbolcular, soyunma odasını temizleyerek Rize'den ayrıldı. Sosyal medyadan paylaşan Yusuf Yazıcı, "Yakışanı yapalım çünkü biz Trabzonspor'uz" notunu düştü.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor - Kayserispor maçından kareler
- Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik üzüntüsü
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yabancı hocalara 200 milyon TL tazminat ödedi!
- Trabzonspor trafik kazasında ölen taraftarlarını andı
- Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe açıklaması!
- Başakşehir kazandı sezon finali Aslantepe'ye kaldı! İşte güncel puan durumu...
- Spor yazarlarından transfer yorumu: Taraftarı kandırdılar
- UEFA 2019 yılında takip edilmesi gereken yıldızları açıkladı! Listede 2 Türk...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.