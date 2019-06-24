Trabzonsporlu genç Juve'nin radarında | Video haber
İtalyan basını, Juventus'un Trabzonspor'da forma giyen 18 yaşındaki Behlül Aydın ile ilgilendiğini iddia etti.
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