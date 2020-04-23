Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan mesajı
Trabzonspor, futbol takımı oyuncularının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı'nı kutladı.
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